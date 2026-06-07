◇交流戦DeNA―ソフトバンク（2026年6月7日横浜）5月にソフトバンクからトレードで加入したDeNA・尾形崇斗が移籍後2度目の登板。1カ月前には味方だった古巣のソフトバンクを相手に先発。5回79球を投げて2安打1失点に抑えて7三振を奪った。立ち上がりからエンジン全開だった。先頭・正木をスライダーで空振り三振に抑えるなど3者凡退。2回には両リーグトップの17本塁打を放っている4番・栗原に4球直球を続け、最後は