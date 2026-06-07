JRAのGI「安田記念」が7日、東京競馬場・芝1600メートルで開催され、武豊騎乗のシックスペンスが優勝した。【動画】57歳・武豊、安田記念を勝利レース実況57歳の武は、JRAのGI最年長勝利記録を更新。シックスペンスは、父キズナ、父の父ディープインパクトで、武にとっては特別なレースとなった。また、安田記念はウオッカで制した2009年以来の勝利となった。武は、ちょうどデビュー40年。JRAのGIは「85勝」となった。