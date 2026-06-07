開業した体験型施設「世界海洋プラスチックプランニングセンター」＝7日午後、佐賀県唐津市佐賀県は7日、海洋プラスチックごみ問題の啓発に向けた体験型施設「世界海洋プラスチックプランニングセンター」を唐津市に開業した。同市が位置する玄界灘沿岸は大量の海洋ごみ漂着で知られる。施設では海洋プラスチックの回収から分別、再生までの一連の過程を体験できる。開業に先立つセレモニーに、石原宏高環境相や山口祥義知事ら