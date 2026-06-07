核兵器廃絶を訴える29代目の「高校生平和大使」＝7日午前、広島市国内外で核兵器廃絶を訴える29代目の「高校生平和大使」の結団式が7日、広島市で開かれた。19都道府県から選ばれた22人が集まり「被爆者の方々から託された核兵器のない世界への願いを受け止め、私たちの言葉で語り継ぐ」と決意を表明した。小林聖心女子学院高（兵庫県宝塚市）2年の二森美和さん（16）の曽祖母は、広島で原爆投下直後に降った「黒い雨」の被害