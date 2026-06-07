タレントの成瀬いな（25）が7日までに自身のインスタグラムを更新。「ナインドラゴン」＆「ポケバイ」にまたがる姿を披露した。「ポケバイとナインドラゴンで遊んできた楽しかったプラベ浜松オートレース場にて」とつづり、オートレース用競走車をそのまま縮小したミニバイク「9DRAGONDisplay」やポケバイにまたがっている写真などをアップした。この投稿にフォロワーらからは「いなさん本当にオシャレで絵になる美し