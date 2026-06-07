俳優の本木雅弘（60）が、6日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。シブがき隊解散の理由を明かした。1988年、22歳の時に所属した人気アイドルグループのシブがき隊が解散、俳優の道へと進んだ。その理由を「それぞれに、そろそろ賞味期限切れ始めてるかなみたいなところはあったかもしれないし。私が好奇心もあって、パリでもどこでもヨーロッパに行って、皿洗いから人生を始めてみたいな。もう少し自分