6月7日、名古屋ダイヤモンドドルフィンズは、スコット・エサトンと2026－27シーズンの選手契約継続および3年間の複数年契約に合意したことを発表した。 アメリカ出身で34歳のエサトンは、208センチ102キロのパワーフォワード兼センター。ノースイースタン大学からイタリア、ドイツ、スペインのクラブを渡り歩き、2021－22シーズンから名古屋Dへ加入した。 在