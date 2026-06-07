かつて人気を集めた韓国女性グループが華麗な再結成を果たした裏側には、非常に生々しい金銭的な問題が存在していた。デビュー10周年の節目に再結集を果たしたI.O.I（アイオーアイ）のことだ。【画像】日本人アイドルの「ビッ○」発言も…生配信で物議醸した韓流芸能人およそ9年ぶりとなるタイトル曲『Suddenly』は音源チャートで首位を獲得し、ソウル・蚕室（チャムシル）室内体育館で行われた単独コンサートには3日間で1万3000人