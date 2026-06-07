近年、想定外の豪雨が相次いでいます。もし突然直面したら、どう行動すべきなのでしょうか。いまできる備えを考えます。 【写真を見る】 ｢水が天井近くまで｣ 1か月分の雨が1時間で…深夜の集中豪雨“37万人に避難勧告”も避難所には51人 想定外の豪雨からどう逃げる？ いつどこで起きるか分からない「ゲリラ豪雨」。18年前、課題を突き付けた出来事が。 （住民 2008年）「水は天井よりも上に行った」「掘りごたつが畳と一緒に浮