事前キャンプ地のモンテレイでの全体練習後、日本代表の後藤啓介は自ら志願して中村俊輔コーチにFKを伝授してもらっている。「ワールドカップ、そして自分のキャリアでFKは持っていると武器になるので、ああいう名手がいる間に色々と聞きたいです」具体的に何を教わっているのか。「ステップや助走の距離、角度なんかを変えてみてという感じで。『一番フィーリングが合うものでいいよ』って」元から蹴り方は、中村俊輔を「真