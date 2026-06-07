日本代表の北中米ワールドカップ初戦（オランダ戦）まで、あと８日（現地時間）となった。わずか１キャップで選出されたFW塩貝健人は、６月６日の練習後、「本番が迫ってるんですけど、アピールして試合に出るのが一番大事だと思うので、準備はできてるんで、それに向けて頑張っていければ」と意気込みを語った。その21歳のストライカーについて、久保建英は４日、こんな印象を語っていた。「面白いですよ、塩貝くん。いい選