【動画】臨場感たっぷり！“松松”によるおもしろトロッコアドベンチャー Travis Japanの松田元太が自身のInstagramで、メンバーの松倉海斗との動画を公開した。 ■松田元太「こーゆーの一生出来ちゃう松松」 松田はハッシュタグ「GENsTAgram」「トラジャサマバケ」「ディズニープラス」などを添えて松倉と映る1点の動画を投稿した。 これは現在ディズニープラスにて独占配信中の、Tr