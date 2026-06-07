卓球の国際大会「WTTコンテンダースコピエ」は7日、女子シングルスの決勝が行われる。世界ランキング11位の大藤沙月（ミキハウス）は、同13位の橋本帆乃香（デンソー）と対戦する。今大会第1シードの大藤と第2シードの橋本が順当に勝ち上がりを見せる中、2大会連続で同カードによる決勝が実現した。 ■大藤は準決勝でカットマン佐藤に勝利 日本女子卓球屈指の実力者である大藤と橋本。上位シ