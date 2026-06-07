2026年FIFAワールドカップ（米国、カナダ、メキシコの共同開催）の開幕に先立ち、「メード・イン・チャイナ」はすでにW杯グッズ商戦の舞台に姿を現している。サッカーボール、ユニフォーム、フラッグ、おもちゃのびっくりチキン、トロフィーをモチーフにしたオブジェなど、さまざまな関連グッズに「世界のスーパー」浙江省義烏市の存在感が感じられる。義烏市奥凱体育用品の呉暁明（ウー・シャオミン）会長は25年夏にチームを立ち