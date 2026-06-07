◇MLB ドジャース - エンゼルス(日本時間7日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手がエンゼルス戦に「1番・DH」でスタメン出場し、6月初アーチとなる11号2ランが飛び出しました。1点を先制された直後の初回、最初の打席で快足生かし内野安打で出塁。大谷選手から6連打と打線がつながります。さらにこの回2度目の打席を迎え、左中間スタンドへたたきこみました。チームはこの初回の9得点で快勝。大谷選手は4打数2安打1四