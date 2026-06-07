サッカー日本代表・長友佑都選手が子どもたちとの交流の際に神対応を見せました。開幕まであと4日に迫るFIFAワールドカップ2026へ向け、メキシコのモンテレイで事前合宿を行っている日本代表。現地時間6日の練習前には、現地の日本語補習校の生徒を中心とした子どもたち65人と記念撮影を行いました。しかし撮影の際、冨安健洋選手の前にいた子どもが号泣するハプニングが。長友選手らから「トミー泣かすなよ」などのジョークが飛び