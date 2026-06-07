「ＤｅＮＡ−ソフトバンク」（７日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡ・尾形崇斗投手が古巣・ソフトバンクを相手に先発し、５回２安打１失点、７奪三振。勝利投手の権利を持って降板した。この日の最速は１５８キロ。自慢の剛速球を軸に、三回まで計５三振を奪い３者凡退。２点リードの四回、２死満塁とされ広瀬に押し出し四球を与えたが、後続を断った。また、打っては三回にプロ初打席を迎え、三塁内野安打を放ちプロ初安打をマ