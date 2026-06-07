北朝鮮の金正恩総書記の妹・金与正氏は、先月の米中首脳会談で北朝鮮の「非核化」という共通目標を再確認したとのアメリカ側の立場を強く否定しました。7日付けの朝鮮中央通信によりますと、金与正朝鮮労働党総務部長は6日、談話を発表しました。与正氏は談話の中で、「われわれの核保有国としての地位は絶対不退の限界線であり、誰かが認めようと認めまいと厳然たる現実である」などと強調しました。核問題をめぐっては、アメリカ