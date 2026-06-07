先週の台風6号で、防災気象情報として新たに設けられた「レベル4土砂災害危険警報」は、全体の7割近くが、一段階下の「レベル3土砂災害警報」を経ずに発表されていたことがわかりました。JNNの集計によりますと、「レベル4土砂災害危険警報」は、台風6号で今月2日と3日、四国から関東までのあわせて40の市区町村に発表されました。うち67.5％にあたる27の自治体では、「レベル3土砂災害警報」が発表されず、「レベル2土砂災害注意