［ケアラーの風景］支援者たち＜２＞障害や病気、ひきこもり状態の子どもを持つ親の多くは、いずれ子どもの世話ができなくなることに大きな不安を抱えている。知的障害のある子どもを育てる行政書士の渡部伸さん（６５）は２０１４年、そうした親に向けて、無料の相談窓口「『親なきあと』相談室」を開設した。（長岩真子）「どちらかがこの世を去った時に備え、相続の準備を始めたい」。昨年１１月に開かれた「親なきあと」相