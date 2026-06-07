タレント若槻千夏（41）指原莉乃（33）が6日深夜放送のフジテレビ系「指原千夏」（土曜深夜0時45分）に出演。若槻がすごいと称賛した、指原がプロデュースするアイドルのメンバーを語った。若槻は「『ラヴィット！』見た？」と自身が出演した放送を見たか聞くと、指原は「見てないですけど、ももきゅん（櫻井もも）が出てるのは知ってる」と自身がプロデュースするアイドルグループ、≠ME（ノットイコールミー）のメンバー、櫻井も