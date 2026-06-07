「TokyoPride2026」で、パレードする人たち＝7日午後、東京都渋谷区LGBTQ（性的少数者）らの権利や尊厳を訴えるイベント「TokyoPride2026」が7日、東京都渋谷区で開かれた。約1万5千人（主催者発表）が参加したパレードでは、当事者や支援者が虹色の旗を振ったり、色とりどりのリストバンドや帽子を身に付けたりして、自分らしく生きられる社会の実現を訴えた。6月は性的少数者の人権を啓発するプライド月間。参加者は