フィギュアスケートの１０年バンクーバー五輪金メダリストのキム・ヨンさん（３５）が最新姿を公開し反響を呼んだ。ディオールのバッグの撮影の様子で、おでこを出した低めのお団子ヘア、アイボリーのリボンディテール付きニットに黒のスカートで若々しい姿を披露。コメント欄などでは「顔小っちゃいし綺麗」、「高校生かと。バレエに行ってるみたい」、「このモデルさん美しすぎる」、「マジか」、「顔にしか目がいかない」、