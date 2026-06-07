LE SSERAFIM（ルセラフィム）のイントロリレーが話題となった。リーダーのCHAEWON（チェウォン＝25）が首の治療中で、本来ならチェウォンがパフォーマンスする場面を、残りのメンバーが異なる動きで穴埋めしていることが、ネット上で反響を呼んだ。5月22日に2枚目正規アルバム「PUREFLOW pt.1」のタイトル曲「BOOMPALA」を発表した。その3日前の19日に首の痛みで、活動を一時中断し、治療に専念することになった。同曲で最も話題