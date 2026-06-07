aespa（エスパ）が、初めて英国チャートに名前を載せた。5月29日にリリースした2枚目正規アルバム「LEMONADE」の同名タイトル曲が、英オフィシャルチャート（5日〜11日）の「オフィシャルシングルトップ100」で95位に初登場した。韓国メディアのイーデーリーは6日「英チャートの初登場グローバルな存在感の拡大」のタイトルで「英チャートは、米国のビルボードと並んで世界の2大音楽チャートと評されている。オフィシャルシング