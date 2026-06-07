蒸し暑くて食欲がない日は、つるっと食べられるそうめんで解決！人気料理コラムニストの山本ゆりさんに、手軽につくれる初夏のそうめんレシピを教えてもらいました。時間がない日の夕飯や休日のランチにぴったり。ピリ辛の味つけがクセになる味わいです。※ この記事は『クックパッド プラス2026年夏号』（扶桑社刊）に掲載された内容を抜粋・再編集しています豆乳とすりゴマで簡単！担々風そうめんレシピ「練りゴマを使わず、豆