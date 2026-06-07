久留米競輪「Ｇ?開設７７周年記念第３２回中野カップレース」は７日、最終日を開催。９Ｒでは「レインボーカップＡ級ファイナル」が行われた。当レースは上位３着以内に入ればＳ級へ特別昇級できる大事な一戦だ。レースは打鐘前から永井哉多がブンブンとフカすと、滝本幸正（２７＝新潟）が別線の仕掛けに合わせて２角から番手まくり。ライバルたちを寄せ付けず、力強くゴール線を突き抜けた。関東コンビは同期連係。この