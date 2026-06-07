世界三大炊き込みご飯のひとつとされる、エスニック料理の「ビリヤニ」。スパイシーな味わいや華やかな見た目で今も人気上昇中です。ここでは、食欲が落ちる夏こそ食べたい「ビリヤニ」の奥深い魅力を、食文化研究家・スギアカツキさんがご紹介します。スパイシーで華やかな見た目のビリヤニの魅力提供するお店が増えたりコンビニで販売されたりと、認知度が上がっているビリヤニ。食文化研究家のスギアカツキさんに、その魅力を聞