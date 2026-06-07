東京女子プロレス７日日の後楽園大会で、プリンセス・オブ・プリンセス王者の荒井優希（２８）が上福ゆきを下しＶ３に成功した。試合は序盤から互いに譲らぬ熱戦となる。場外戦では顔面を張り合うなどヒートアップ。顔面をビッグブーツで蹴りぬかれるなどダメージを負わされると、リングに戻ってからは脚を固められながら顔面を手でひっぱられて強制的に?変顔?を作らされるなどメンタルへの攻撃もしかけられた。だが荒井もロ