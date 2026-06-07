草むらで保護された5匹の子猫。過酷な状況から幸せを掴むまでの軌跡が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は8万回を超え「新しい家族の元に巣立っていくまでを拝見してただただ感動です」「最後は しあわせいっぱいのねねちゃんを見られて、泣けました」「あふれるほどの愛情をもらって本当に幸せですね」といったコメントが集まっています。 【動画：炎天下の中、草むらで保護された子ネコ→ひとりぼっちになってしまい