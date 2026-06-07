猫ちゃんのお手入れにはさまざまなものがありますが、そのなかでも爪切りが苦手という猫ちゃんは少なくないようです。そんな爪切り中の猫ちゃんの様子が、たくさんの人に笑いを届けることに。 その衝撃の光景には、「思わず吹きだしちゃいましたｗ」「爪切りに耐えられなくなったんですねｗ」とコメントが寄せられ、表示回数は27万回を突破することとなりました。 【写真：爪切り中に『猫の様子』を確認した結果…想像以上