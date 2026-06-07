猫に逃げられやすい人がやりがちな行動4選 猫は相手の行動をよく観察しています。悪気がなくても、猫にとっては「怖い」「落ち着かない」と感じる行動もあります。まずは、逃げられやすい原因になりやすい行動を見ていきましょう。 1.大きな音を出す 猫に逃げられやすい人がやりがちな行動として多いのが、大きな音を出すこと。猫は人より聴覚が優れており、大きな音や突然の物音に敏感です。大きな声で話したり