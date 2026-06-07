明日8日(月)〜明後日9日(火)は北海道の道南方面を中心に大雨となる恐れがあります。胆振中部では明日8日(月)正午からの24時間で降る雨の量が多い所で200ミリ、その他の道南方面や道央、道東でも多い所で150ミリに達する見込みです。局地的には1時間で30〜40ミリと激しく降るでしょう。大雨による低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害に十分注意してください。今日7日は降っても小雨程度明日8日の大雨に備えて今日7日(日)の北海