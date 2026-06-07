◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」地方競馬担当になって間もなかったころ、力強いフォームで差し切るジョッキーに見とれ、コラムで取り上げたのが、当時デビュー２年目の小林捺花（なつか）さんだった。騎乗馬について丁寧に話してくれて勉強になることも多く、さらなる活躍を楽しみにしていたが、厳しい減量などに苦しみ、悩んだ彼女は引退を決断した。もう二度と姿を見ることができないのではと思っていたが、今年５月に