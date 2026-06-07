◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島―オリックス（７日・マツダスタジアム）広島の２年目右腕・岡本駿投手がプロ初ヒットを放った。２点リードの４回１死の第２打席、オリックス・片山の変化球を左前へ。通算１２打席目で初めてＨランプをともした。この日は２回２死満塁の第１打席で押し出し四球を選ぶなど、「打」の貢献も光る。“本業”では３回まで無安打投球。４回に３安打などで２点を失った。