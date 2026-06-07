◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ―ソフトバンク（７日・横浜）ソフトバンク・徐若熙（シュー・ルオシー）投手が６回、左ひざ裏に打球を受けた。１―２の６回、１死三塁からＤｅＮＡ・宮崎敏郎内野手に１ボールからの２球目を痛打されると、投げ終わりの徐の左ひざ裏に打球が直撃。マウンドにしゃがみこみ、トレーナーや倉野投手チーフコーチが駆け寄った。一度治療のためベンチに下がったが、再びマウンドに戻って