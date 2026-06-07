◆ラグビー・ＮＴＴリーグワン▽プレーオフトーナメント決勝神戸―東京ベイ（７日、ＭＵＦＧ国立）ＮＴＴリーグワンのプレーオフ（ＰＯ）は、レギュラーシーズン１位の神戸と同３位、東京ベイによる決勝戦。５季目の王者をかけた一戦は、前半を１３―１３の同点で折り返した。先制は東京ベイ。前半１６分、敵陣２２メートル内中央から、ＳＯフォーリーがＰＧを決めて３―０。神戸は同１９分、この日初めて敵陣で反則を誘う。