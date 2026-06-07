【競馬】安田記念G1（6月7日／東京競馬場・3歳以上オープン・国際・芝1600メートル）【映像】“武豊マジック”炸裂！ G1史上最年長優勝の神騎乗（レースハイライト）第76回、安田記念（日本ダービー）が7日（日）に東京競馬場で開催され、8番人気シックスペンス（牡5、美浦・田中）が勝利。混戦制し昨年12着のリベンジを果たした。1番人気で昨年2着のガイアフォース（牡7、栗東・杉山）