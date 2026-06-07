◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人ーロッテ(7日、東京ドーム)ロッテの先発・ロング投手が、5回1失点で降板しました。初回をノーヒットに抑えるも、四球でランナーを背負ったロング投手。2回には2アウトから2連続四球でランナーを背負い、吉川尚輝選手の先制タイムリーを浴びます。その後も制球を乱す場面もありましたが、4回には三者連続三振。5回にも3つの三振を奪い、マウンドで力強くほえました。この日は5回89球を投げ、被安打3、奪