お笑いコンビ・ダウンタウンの松本人志（62）、お笑い芸人の小籔千豊（52）が6日、都内で行われたダウンタウンのコンテンツを独自のプラットフォームで有料配信する『DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）』の生配信「LIVE＋」公開収録に出演。昨今のテレビ業界やネットなどのコンプライアンス風潮に対し、「これでは何もしゃべれなくなる」と言及した。【写真】ラーメンを仲良くすする松本人志、小籔千豊トークの中で、昔の破天