〈チャーハン作り「冷やご飯」or「ホカホカご飯」の結論は…人気料理家が明かす“シンプル過ぎる答え”〉から続くパラパラなチャーハンを作るなら、冷やご飯とホカホカご飯、どっちがいいの？鍋は振った方がいい？火力は強い方がやっぱりいい？人気料理研究家・樋口直哉氏の新著『日本の定番料理10の謎ポテトサラダはなぜ「おかず」になったのか』（NHK出版）から、一部抜粋してお届けする。【写真】この記事の画像を見