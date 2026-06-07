元大阪市長で弁護士の橋下徹氏（56）が、7日放送の読売テレビ「そこまで言って委員会NP」（関西ローカル）に出演。番組ではジャーナリストの石原伸晃氏がVTR出演し、「ポスト高市早苗氏」のトップ5を予想した。パネリストが石原氏の予想を当てる形式で進んだ。元参院議員で女性学研究者の田嶋陽子氏（85）は、「ポスト高市」の1位に高市氏を挙げた。「女性の総理大臣が誕生したことは非常におめでたいこと」と前置きした上で「あれ