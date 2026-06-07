長く在籍したマンチェスター・シティを離れ、フリーとなったベルナルド・シウバ。新天地はまだ決まっておらず、現在は開幕まで残りわずかとなったW杯に向けたトレーニングを行っている。そんなシウバに関心を寄せているのが、ラ・リーガの3強であるレアル・マドリード、バルセロナ、アトレティコ・マドリードだ。本人も以前からスペイン行きを希望しており、フリーとなったこのタイミングで移籍が成立すると考えられている。『as』