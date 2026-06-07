レアル・マドリードが、ウェストハム・ユナイテッドに所属するポルトガル代表MFマテウス・フェルナンデスの獲得に興味を持っているようだ。スペイン『As』が伝えた。2年連続無冠に終わったレアルは、現会長であるフロレンティーノ・ペレス氏とスペイン人実業家のエンリケ・リケルメ氏が会長選挙を繰り広げている。現地時間7日に選挙を控えているなかで、ペレス氏は再選を果たした場合、ジョゼ・モウリーニョ監督が来季の指揮官にな