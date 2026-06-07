プレミアリーグのマンチェスター・シティでは大黒柱としてチームをけん引するノルウェー代表のアーリング・ハーランド。加入後からコンスタントに得点を決めており、プレミアリーグではすでに112ゴールと100ゴールの大台に乗せている。そんなハーランドだが、移籍に関する噂が周囲を騒がせている。シティとの契約は2034年まで残っているが、レアル・マドリードの会長選に臨むエンリケ・リケルメ氏が、会長当選時の公約としてハーラ