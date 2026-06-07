指揮官アルネ・スロットを解任したリヴァプールは、今季までボーンマスを指揮してきたアンドニ・イラオラを新指揮官に迎えた。契約期間は2年だ。イラオラはキプロスのAEKラルナカから監督生活を始め、スペインのミランデス、ラージョ、イングランドのボーンマス、そしてリヴァプールと着実にステップアップしてきたが、興味深いのが契約期間だ。英『BBC』はなぜイラオラがリヴァプールと2年間しか契約を結ばなかったと注目している