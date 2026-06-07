ミランに所属するポルトガル代表FWラファエル・レオンが、移籍希望先としてスペインとイングランドを希望していると明かした。スポルティングCPでプロキャリアをスタートさせたレオンは、リールでのプレイを経て、2019年夏にミランへ完全移籍。クラブ公式戦通算291試合に出場し、80ゴール65アシストを記録するなど、攻撃の要としてクラブのセリエA優勝などにも大きく貢献した。そんなレオンだが、「新たなリーグでプレイすることを