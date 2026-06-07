ゴール前のポジショニングと合わせる巧さを持つ小川にとって、好クロスはなによりのごちそうだ(C)Getty Imagesアレは……貴公子の弾道だった。インステップキックのように大きく踏み込みながら下半身を回旋させ、インフロント〜インサイド辺りをボールに強くぶつけて折り返す。そのクロスはまるでシュートのような速度を伴い、小川航基の頭へ向かって鋭く落下していく。【動画】小川航基が完璧なヘッドで決勝点！菅原由勢のピン