◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）春のマイル王決定戦は１７頭立てで争われ、武豊騎手が騎乗した８番人気のシックスペンス（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父キズナ）が１着。Ｇ１・５度目の挑戦で白星をつかんだ。同馬はこれまで２４年スプリングＳ、同毎日王冠、２５年中山記念といずれもＧ２で重賞勝利。今回は、レース前日（６日）にも美浦・Ｗコースでしまい１ハロン１２秒１（５