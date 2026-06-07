◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ロッテ（７日・東京ドーム）巨人の先発・西舘勇陽投手（２４）が５回に追いつかれた。２死一塁から１番・小川に右翼線への適時三塁打を浴びた。今季初登板からの連続イニング無失点は「１０」でストップした。４回まで６奪三振、無四球と快投。勝利投手の権利がかかる５回にバックのミスも絡んで同点とされた。無死一塁から投手のロングがバントを打ち上げる。三塁手の坂本は“頭脳プ